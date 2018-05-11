С начала сезона более 700 человек пострадали от укусов клещей в Удмуртии

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализирован 1 человек, на боррелиоз – 2.

Ижевск. Удмуртия. С начала опасного сезона с жалобами на присасывание клещей обратился 721 житель Удмуртии, из которых 205 - дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Наибольшее количество пострадавших от кровососов зарегистрировано в Ижевске - 353 человека и в Можге - 64 пострадавших.

С подозрением на энцефалит госпитализирован 1 человек, на иксодовый клещевой боррелиоз – 2.

По состоянию на 10 мая против клещевого энцефалита привито более 32 тыс. жителей республики.

Отметим, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1004 случая нападения клещей на жителей Удмуртии.