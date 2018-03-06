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Средняя продолжительность жизни в Удмуртии превысила 70 лет

14:47, 06 марта, 2018
Анна Торхова
14:47, 06 марта, 2018
Анна Торхова
529
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жизнь\n#женщины\n#послание президента
Фото: pixabay.com
529
0

При этом женщины в среднем живут на 12 лет дольше мужчин.

Ижевск. Удмуртия. Средняя продолжительность жизни в Удмуртии по итогам 2017 года составила 71,3 года. Женщины, в среднем, живут на 12 лет дольше мужчин, сообщает пресс-служба Минсоцполитики республики со ссылкой на Удмуртстат.

Так, если средняя продолжительность жизни женского населения Удмуртии составила 77,2 года, то мужчины доживают до 65,3 лет.

1 марта президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию отметил, что в стране продолжительность жизни увеличилась более чем на 10 лет и составляет на сегодняшний день 73 года.

«К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия», - сообщил Владимир Путин.

14:47, 06 марта, 2018
Анна Торхова
529
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жизнь\n#женщины\n#послание президента

 

 

 

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