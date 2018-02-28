  • $ 55.67 ↓
  • € 68.66 ↓

Центр поддержки слепоглухих и их семей открылся в Ижевске на базе школы №256

08:30, 28 февраля, 2018
Анна Торхова
08:30, 28 февраля, 2018
Анна Торхова
442
0
#дети\n#Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#благотворительность
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
442
0

На сегодняшний день в Удмуртии проживает 114 333 инвалидов, из них по зрению и слуху - 10 441.

Ижевск. Удмуртия. Ресурсный центр поддержки слепоглухих и их семей открылся в Ижевске на базе школы №256. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В центре будут консультировать родителей и детей, а также педагогов спецучреждений, которые занимаются сопровождением слепоглухих.

Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, на базе нового центра для детей-инвалидов будут реализовываться пилотные проекты. Дополнительно для этого введены дополнительные ставки.

Отметим, создание центра стало возможным в результате сотрудничества правительства Удмуртии и благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». 27 февраля власти республики и «Со-единение» заключили еще одно соглашение о сотрудничестве. Оно позволит привлечь средства фонда на софинансирование проектов, мероприятий, программ, реализуемых на территории Удмуртии.

Отметим, на сегодняшний день в республике проживает 114 333 инвалидов, из них по зрению и слуху - 10 441.

08:30, 28 февраля, 2018
Анна Торхова
442
0
#дети\n#Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#благотворительность

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Строительная балка упала на детскую коляску в Ижевске

17:16, 21 февраля, 2018
17696

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

17298
09:30, 22 февраля, 2018

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

10261
10:08, 27 февраля, 2018

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

8687
08:46, 23 февраля, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова на Олимпиаде установила мировой рекорд в короткой программе

7639
09:09, 21 февраля, 2018

Радиоактивный цезий подобрал на дороге водитель в Ямало-Ненецком округе

19:03, 21 февраля, 2018
3157

В России вступили в силу обновленные правила прохождения техосмотра

2517
09:58, 22 февраля, 2018

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

2421
20:43, 23 февраля, 2018

В Ингушетии произошла поножовщина между чиновниками

2357
15:42, 22 февраля, 2018

Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

2339
15:14, 25 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
11123

Одолев норвежцев, российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады-2018

3209
14:38, 21 февраля, 2018

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2597
17:36, 26 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2323
18:00, 24 февраля, 2018

Виктория Бекхэм опубликовала фото на костылях

2249
20:00, 24 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: массовые проверки водителей и карантин в детских садах

Удмуртия в минуту: паводок и «долболёд»

27 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: планы Алины Загитовой и аномальные холода

26 февраля, 2018