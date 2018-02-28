На сегодняшний день в Удмуртии проживает 114 333 инвалидов, из них по зрению и слуху - 10 441.

Ижевск. Удмуртия. Ресурсный центр поддержки слепоглухих и их семей открылся в Ижевске на базе школы №256. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В центре будут консультировать родителей и детей, а также педагогов спецучреждений, которые занимаются сопровождением слепоглухих.

Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, на базе нового центра для детей-инвалидов будут реализовываться пилотные проекты. Дополнительно для этого введены дополнительные ставки.

Отметим, создание центра стало возможным в результате сотрудничества правительства Удмуртии и благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». 27 февраля власти республики и «Со-единение» заключили еще одно соглашение о сотрудничестве. Оно позволит привлечь средства фонда на софинансирование проектов, мероприятий, программ, реализуемых на территории Удмуртии.

Отметим, на сегодняшний день в республике проживает 114 333 инвалидов, из них по зрению и слуху - 10 441.