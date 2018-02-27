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Жители Ижевска стали в пять раз чаще болеть «мышиной лихорадкой»

16:05, 27 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
16:05, 27 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
336
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#мыши
Фото: susanin.news
336
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Популяция заражённых грызунов выросла почти в шесть раз.

Ижевск. Удмуртия. В январе 2018 года в Удмуртии зарегистрировано 112 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом на пресс-конференции сообщила замначальника эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Юлия Бушмакина.

Она также сказала, что в регионе прогнозируется неблагоприятный рост заболеваемости: «В 2017 году в республике зарегистрировано 2 253 случая заболевания ГЛПС. Этот показатель превысил средний многолетний уровень в 3,5 раза. Выросла детская заболеваемость. В Ижевске заболеваемость выросла в пять раз, и число заболевших достигло 1 000 человек».

Рост заболеваемости связан с тем, что по итогам 2017 года значительно выросло количество мелких грызунов, которые являются переносчиком данного заболевания. Выросла и их инфицированность. Если в 2016 году этот показатель был 3,4%, то в 2017 инфицированными ГЛПС оказались 20,3% грызунов. Одной из возможных причин роста популяции заражённых мышей Юлия Бушмакина назвала недавний отстрел лис в связи с ростом их бешенства.

Напомним, вакцины против ГЛПС не существует. Профилактическими мерами является санитарное благоустройство территории и мероприятия дератизационных обработок в местах массового отдыха населения. Следует помнить, что риск заражения увеличивается в местах скопления грызунов, а их скоплению способствует захламление территорий. Поэтому сады и прилегающие к ним лесные массивы необходимо поддерживать в хорошем санитарном состоянии: не устраивать свалок из пищевых отходов, ботвы, выполотой травы и строительного мусора.

16:05, 27 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
336
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#мыши

 

 

 

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