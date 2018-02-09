Центр долголетия для людей пожилого возраста откроется в Глазове

В центре организуют курсы реабилитации после инсульта, инфаркта миокарда и различных травм.

Глазов. Удмуртия. Центр активного долголетия откроется в ближайшие дни в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Главной целью центра станет снижение смертности населения. Горожане смогут пройти курсы реабилитации после инсульта, инфаркта миокарда и различных травм.

«Здоровью ветеранов, конечно, надо уделять особое внимание. Нужны отдельные кабинеты в учреждениях здравоохранения, где пожилые в режиме одного окна могли бы проконсультироваться с врачом, рассказать о своих болезнях. Мы давно об этом мечтали. И вот наконец в Глазове откроется гериатрический центр для пенсионеров», - рассказал глава Глазова Олег Бекмеметьев.

Отметим, центр построен при поддержке Топливной компании «Росатома» ТВЭЛ. Предприятие выделило 5 млн рублей на приобретение реабилитационного оборудования, физиотерапевтических аппаратов, компьютерной техники и мебели.