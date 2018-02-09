Гигантскую опухоль мозга успешно удалили врачи из Ижевска

Операция продолжалась почти четыре часа.

Ижевск. Удмуртия. В Республиканской клинической больнице №1 в Ижевске успешно провели операция по удалению доброкачественной опухоли гигантских размеров. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В больницу поступила женщина для уточнения диагноза. После его установления, врачам пришлось удалять доброкачественную опухоль головного мозга. Операция продолжалась 3 часа 40 минут. Размер опухоли - 7 см. На сегодняшний день пациентка выписана и находится в удовлетворительном состоянии.

Заведующий нейрохирургическим отделением больницы Вячеслав Максимов отметил, что операции по удалению опухолей гигантских размеров (более 5 см) в больнице проводятся порядка 5 раз в год. Гораздо чаще выполняются операции по удалению образований меньших диаметров.