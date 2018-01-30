В Удмуртии приостановили работу трех кабинетов ФАПа Завьяловской больницы

Запрет на предоставление медицинских услуг будет действовать 90 суток.

Завьялово. Удмуртия. Работу трех кабинетов Лудорвайского фельдшерско-акушерского пункта Завьяловской больницы приостановили на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

Закрыли кабинет приема, процедурную и смотровую.

Отметим, что на сегодняшний день в УФССП России по Удмуртии на исполнении находится 19 документов об административном приостановлении деятельности, шесть из них возбуждены уже в 2018 году.