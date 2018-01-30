Семь человек заболели гриппом в Удмуртии с начала эпидсезона

Всего за это время на возбудителей гриппа и ОРВИ обследовали 1 169 больных.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала эпидемиологического сезона гриппом заболели семь человек. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, выделено три вируса гриппа «В» и четыре вируса гриппа «А».

Всего с начала сезона болезней на возбудителей гриппа и ОРВИ обследовано 1 168 человек, процент положительных результатов составил 21,2 %.

За прошедшую неделю ОРВИ заболело 10 494 жителя республики, в том числе 8 027детей до 14 лет. Это на 16% ниже эпидемического порога.

В Ижевске с 22 по 28 января с жалобам на респираторные заболевания м медучреждения обратились 5 409 человек.