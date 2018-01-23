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      Молодым врачам в Сарапуле будут предоставлять двухкомнатные квартиры

      17:35, 23 января, 2018
      17:35, 23 января, 2018
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      #медицина\n#Сарапул\n#жилье\n#недвижимость\n#Удмуртия
      Фото: Pixabay
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      Отработав 7 лет, специалисты смогут приватизировать полученное жилье.

      Сарапул. Удмуртия. Молодым врачам в Сарапуле будут предоставлять двухкомнатные ведомственные квартиры. Об этом в прямом эфире информагентства «Сусанин» рассказал глава города Александр Ессен.

      «Мы приняли для себя решение, депутаты городской думы его поддержали, по приобретению ведомственного жилья узким специалистам», - отметил Ессен.

      По его словам, городские власти в 2017 году приобрели две однокомнатные квартиры, одну из них предоставили детскому стоматологу.

      «Сейчас мы ждем новый выпуск, предоставим еще одну квартиру. И в 2018 году будем приобретать уже двухкомнатные квартиры», - добавил глава Сарапула.

      Он подчеркнул, что врачи, отработав 7 лет, смогут приватизировать полученное жилье.

      17:35, 23 января, 2018
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      #медицина\n#Сарапул\n#жилье\n#недвижимость\n#Удмуртия

       

       

       

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