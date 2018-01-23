Молодым врачам в Сарапуле будут предоставлять двухкомнатные квартиры

Отработав 7 лет, специалисты смогут приватизировать полученное жилье.

Сарапул. Удмуртия. Молодым врачам в Сарапуле будут предоставлять двухкомнатные ведомственные квартиры. Об этом в прямом эфире информагентства «Сусанин» рассказал глава города Александр Ессен.

«Мы приняли для себя решение, депутаты городской думы его поддержали, по приобретению ведомственного жилья узким специалистам», - отметил Ессен.

По его словам, городские власти в 2017 году приобрели две однокомнатные квартиры, одну из них предоставили детскому стоматологу.

«Сейчас мы ждем новый выпуск, предоставим еще одну квартиру. И в 2018 году будем приобретать уже двухкомнатные квартиры», - добавил глава Сарапула.

Он подчеркнул, что врачи, отработав 7 лет, смогут приватизировать полученное жилье.