  • $ 56.39 ↑
  • € 69.02 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      369 жителей Удмуртии погибли от острых отравлений в прошлом году

      11:36, 18 января, 2018
      Анна Торхова
      11:36, 18 января, 2018
      Анна Торхова
      132
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#отравление\n#лекарства
      Фото: pixabay.com
      132
      0

      Чаще всего люди травились лекарствами.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2017 год от острых отравлений умерло 369 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

      Чаще всего люди травились лекарствами. В ведомстве также отметили, что основными причинами отравлений детей до 6 лет явились лекарственные препараты, которые родители хранили в доступных местах или неправильно использовали.

      В целом, по сравнению с 2016 годом, показатель по интоксикации снизился на 21,8%.

      Чаще всего отравления получали жители Вавожского, Дебесского, Красногорского, Селтинского, Глазовского, Граховского, Завьяловского районов и Ижевска. Максимальный уровень зарегистрирован в Дебесском районе.

      Также, в 2017 году почти в 5 раз снизилось количество отравлений от наркотиков. Однако на 25% возросло количество интоксикаций алкоголем. «33,3% пострадавших отравились при принятии различных жидкостей с целью опьянения, 21% - преднамеренно (суицидальные), 10,5% - в результате ошибочного употребления различных веществ», - сообщает пресс-служба. 

      11:36, 18 января, 2018
      Анна Торхова
      132
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#отравление\n#лекарства

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      12:29, 17 января, 2018
      6222

      Подробности отставки главы Воткинска Владимира Перевозчикова

      5969
      12:43, 13 января, 2018

      Хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске

      4965
      11:48, 17 января, 2018

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      4735
      09:31, 15 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      4251
      15:10, 17 января, 2018

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      10:45, 15 января, 2018
      1019

      В Перми следователи возбудили уголовное дело после нападения на школу

      988
      13:10, 15 января, 2018

      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      934
      11:25, 16 января, 2018

      Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

      899
      10:16, 13 января, 2018

      В Москве после скандала с VIP-камерами в «Матросской тишине» уволили замначальника тюрьмы

      867
      11:58, 11 января, 2018

      В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

      18:24, 13 января, 2018
      5951

      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      1084
      14:52, 16 января, 2018

      В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

      1004
      12:00, 14 января, 2018

      Во Франции продают замок, в котором скончался Ричард Львиное Сердце

      975
      15:52, 13 января, 2018

      Тренерский штаб не пустил Бьорндалена на Олимпиаду в Южной Корее

      933
      16:16, 15 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: хлопок газа в многоэтажке Ижевска и дефицит школ

      17 января, 2018

      Спасатели Ижевска готовятся к крещенским купаниям

      17 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на дороге Можга Вавож

      17 января, 2018