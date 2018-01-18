369 жителей Удмуртии погибли от острых отравлений в прошлом году

Чаще всего люди травились лекарствами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2017 год от острых отравлений умерло 369 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Чаще всего люди травились лекарствами. В ведомстве также отметили, что основными причинами отравлений детей до 6 лет явились лекарственные препараты, которые родители хранили в доступных местах или неправильно использовали.

В целом, по сравнению с 2016 годом, показатель по интоксикации снизился на 21,8%.

Чаще всего отравления получали жители Вавожского, Дебесского, Красногорского, Селтинского, Глазовского, Граховского, Завьяловского районов и Ижевска. Максимальный уровень зарегистрирован в Дебесском районе.

Также, в 2017 году почти в 5 раз снизилось количество отравлений от наркотиков. Однако на 25% возросло количество интоксикаций алкоголем. «33,3% пострадавших отравились при принятии различных жидкостей с целью опьянения, 21% - преднамеренно (суицидальные), 10,5% - в результате ошибочного употребления различных веществ», - сообщает пресс-служба.