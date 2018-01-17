Более 3 тыс случаев ожирения выявили в Удмуртии по итогам диспансеризации 2017 года

Всего медосмотр прошли 233 289 человек.

Ижевск. Удмуртия. В прошлом году диспансеризацию прошли более 200 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Большую часть пациентов составили женщины (60,8%)

Медиками выявили 3467 случаев ожирения, 9754 случая болезней системы кровообращения, около 3 тыс. случаев болезней органов пищеварения и 3685 случаев заболеваний мочеполовой системы. Впервые обнаружено 462 случая сахарного диабета.

Злокачественные образования нашли у 447 человек. «Чаще всего выявляются ЗНО предстательной железы, молочной железы, трахеи, бронхов и легких, желудка и почек», - сообщили в министерстве.

Специалисты отметили, что основными факторами риска неинфекционных заболеваний по-прежнему остаются: нерациональное питание, низкая физическая активность и избыточная масса тела.