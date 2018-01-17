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      Более 3 тыс случаев ожирения выявили в Удмуртии по итогам диспансеризации 2017 года

      16:50, 17 января, 2018
      Анна Торхова
      16:50, 17 января, 2018
      Анна Торхова
      382
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      382
      0

      Всего медосмотр прошли 233 289 человек.

      Ижевск. Удмуртия. В прошлом году диспансеризацию прошли более 200 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

      Большую часть пациентов составили женщины (60,8%)

      Медиками выявили 3467 случаев ожирения, 9754 случая болезней системы кровообращения, около 3 тыс. случаев болезней органов пищеварения и 3685 случаев заболеваний мочеполовой системы. Впервые обнаружено 462 случая сахарного диабета.

      Злокачественные образования нашли у 447 человек. «Чаще всего выявляются ЗНО предстательной железы, молочной железы, трахеи, бронхов и легких, желудка и почек», - сообщили в министерстве.

      Специалисты отметили, что основными факторами риска неинфекционных заболеваний по-прежнему остаются: нерациональное питание, низкая физическая активность и избыточная масса тела. 

      16:50, 17 января, 2018
      Анна Торхова
      382
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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