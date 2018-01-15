Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

Республика не продлила контракт с главврачом медучреждения.

Ижевск. Удмуртия. Во второй городской больнице Ижевска поменяется руководство. Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск», в медучреждении необходимо наводить порядок.

«Много сообщений было по второй и шестой городским больницам. Еще в конце года мы взяли вопрос под контроль. Там необходимо наводить порядок. У нас поменяется руководство во второй городской больнице. Мы с 1 января не продлили контракт с прежним главврачом. Однозначно там требуется ремонт и необходимо рассмотреть вопрос по финансированию. Справедливые замечания», - сказал Бречалов.