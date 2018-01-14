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      Жители Удмуртии смогут бесплатно проверить своё здоровье

      15:25, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      15:25, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      704
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница
      Фото: pixabay.com
      704
      0

      Диспансеризацию в 2018 году могут пройти те, кому уже исполнился 21 год и чей возраст кратен 3.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут бесплатно проверить своё здоровье. Ежегодную диспансеризацию могут пройти пациенты старше 21 года и далее с кратностью в 3 года, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

      Это относится к жителям, рожденным в: 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.

      Диспансеризация – это система мер, направленных на сохранение здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение частоты обострений хронических заболеваний, развития осложнений, инвалидности, смертности и повышение качества жизни.

      15:25, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      704
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница

       

       

       

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