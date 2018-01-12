Жители Удмуртии в два раза реже начали болеть ОРВИ

С 1 по 10 января 2018 года в республике заболело 5 455 человек.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии с начала года уменьшилась в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по республике, с 1 по 10 января 2018 года в республике заболело 5 455 человек, в том числе 4 296 детей до 14 лет.

Эпидситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппу среди жителей Ижевска с начала 2018 года была благополучной. Недельный уровень заболеваемости регистрировался ниже эпидемического порога на 47 %.

Всего в столице региона за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратился 2 891 человек.

Превышение эпидемических порогов было зарегистрировано в: Дебесском, Каракулинском, Шарканском, Красногорском, Малопургинском, Завьяловском, Балезинском, Вавожском, Игринском районах и в Можге.