Больницы Удмуртии получили 35 «скорых» перед Новым годом

За два года республике удалось обновить парк медтехники на 70%.

Ижевск. Удмуртия. Больницы Удмуртии получили свой новогодний подарок. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, регион получил 35 автомобилей скорой помощи. Это одна из самых крупных поставок среди российских регионов. Больше только у Краснодарского края, которому передали 41 автомобиль.

«Скорые» получили больницы Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Можги, Шарканского, Якшур-Бодьинского, Игринского, Вавожского, Балезинского, Увинского, Малопургинского и Алнашского районов. По три автомобиля получили Глазовская межрайонная больница, Сарапульская городская больница, Можгинская районная больница. Станция скорой медицинской помощи города Ижевска получила девять новых специализированных автомобилей.

Треть от общего объёма поставки – машины, изготавливаемые по спецзаказу федерального правительства. Их отличает инновационный подход к конструированию, изготовлению и применению материалов. На выходе: улучшенные ходовые качества (новая подвеска, усиленный ресурс двигателя), повышенная защита от коррозии плюс новые экстерьер и комплектация. Такие автомобили поставлены в регион впервые.

«Это автомобили категории «некст», - подчеркнул главный врач ижевской Станции скорой помощи Олег Прузан. – Владимир Владимирович Путин, когда приезжал с рабочей поездкой на завод «ГАЗ», отметил серьёзный качественный рост, который совершили отечественные автопроизводители. Это касается, в том числе, и производства «скорых», уровень надёжности и оснащения которых достоин высокой оценки. Сегодня они пополнят наш парк и позволят нам более эффективно достигать целевых показателей, главный среди которых – доступность и качество скорой медицинской помощи для каждого, кто в ней нуждается».

Главный врач подчеркнул, что для обновлённого автопарка скорой медицинской помощи разрабатываются и вскоре будут применены новые алгоритмы работы. В их числе обязательное сопровождение автомобилей «скорой» информационной системой ГЛОНАСС, позволяющей точно оценивать время прибытия к пациенту, правильно планировать выезды и даже учитывать пробки на дорогах.

Как рассказал и.о. министра здравоохранения Удмуртии Игорь Титов, за два года удалось получить 162 новых автомобиля скорой медицинской помощи и на 70% обновить республиканский парк.