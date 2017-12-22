Более 12 тыс жителей Удмуртии заразились ОРВИ

Случаев заболевания гриппом в республике пока не зарегистрировали.

Ижевск. Удмуртия. Более 12 тыс. жителей Удмуртии заболели ОРВИ за период с 13 по 20 декабря. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, количество заразившихся ниже эпидпорога почти на 28%.

Выше эпидемического порога показатели только в Глазове, в Глазовском, Каракулинском, Шарканском, Сюмсинском и Малопургинском районах.

В числе заразившихся – 9 258 детей. Чаще всего болеют малыши в возрасте с рождения и до 6 лет.

Случаев заражения гриппом в Удмуртии не зарегистрировали.

«В настоящее время погодные условия и сложившаяся благополучная эпидситуация еще позволяют жителям региона сделать прививку против гриппа. Привиться против гриппа можно на платной основе в поликлиниках по месту жительства», - напоминают специалисты.