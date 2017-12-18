Число заболевших геморрагической лихорадкой в Удмуртии за год выросло в 3,5 раза

За 11 месяцев 2017 года заразились 2022 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза возросло количество заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии, за 11 месяцев лихорадкой заразились 2022 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Ижевске (1045 человек), 96% заболевших - взрослые.

Превышение показателя по заболеваемости выявили в Як-Бодьинском, Вавожском, Завьяловском, Игринском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском районах и Ижевске.

Как отмечают в ведомстве, стремительное распространение лихорадки связано с высокой численностью мелких мышевидных грызунов и активизацией рыжей полевки. Специалисты подчеркивают, что основным очагом распространения лихорадки являются гаражи, огороды и садоводческие участки.

Напомним, ранее в республике зарегистрировали один из самых высоких уровней ГЛПС за 10 лет.

«Если в стране 4700 случаев, то 30 процентов наши. Не хочу сказать, что подъем только у нас, но масштабность в Удмуртии очень высокая», - рассказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Вера Данилова.