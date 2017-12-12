Эпидпорог по ОРВИ превышен в Воткинске и трех районах Удмуртии

В целом по республике заболеваемость ниже эпидемиологического порога на 13%.

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске, Дебесском, Завьяловском, Малопургинском районах заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. При этом, по данным ведомства, в целом по региону заболеваемость ниже эпидпорога на 12,6%.

За прошедшую неделю ОРВИ заболело 11 263 жителя республики, в том числе детей до 14 лет – 8861 человек. Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрировались среди малышей до 6 лет.

В ведомстве отмечают, что погодные условия и сложившаяся благополучная эпидситуация еще позволяют сделать прививку против гриппа. Привиться можно платно в поликлиниках по месту жительства.