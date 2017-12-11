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      Больницы и станции «Скорой помощи» Удмуртии получили 22 новых автомобиля

      16:23, 11 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      16:23, 11 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      277
      0
      #медицина\n#здоровье\n#авто\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      277
      0

      Покупка авто обошлась в 75 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Больницы и станции «Скорой помощи» Удмуртии получили 22 новых автомобиля. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики – в числе обновок – 2 реанимобиля.

      Покупка авто обошлась в 75 млн рублей. Деньги были выделены из бюджета региона.

      «Реанимобили переданы на баланс станции скорой медицинской помощи Ижевска. Также в числе получателей новой техники – больницы Можгинского, Балезинского, Вавожского, Граховского, Игринского, Киясовского, Сюмсинского и Увинского районов», - отмечается в сообщении.

      По 4 «кареты» отправятся в Сарапул и Глазов, три – в Воткинск.

      Планируется, что до конца года получат ещё 38 автомобилей, приобретённых за счёт федеральных средств. С учётом поставок техники 2017 года республиканский парк автомобилей скорой помощи будет обновлён к уровню 2015 года на 70%.

      16:23, 11 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      277
      0
      #медицина\n#здоровье\n#авто\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия

       

       

       

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