В целом по России заболеваемость выросла почти в 1,5 раза.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость гепатитом А в Удмуртии в три раза превышает среднюю по России. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора.

По данным, опубликованным на сайте надзорного органа, за 10 месяцев 2017 года заболеваемость гепатитом А выросла до 5,06 случая на 100 тыс. человек. Для сравнения: в 2016 году показатель составил 3,43 случая.

«Высокие показатели заболеваемости отмечены в Удмуртской Республике – 16,02 на 100 тыс. населения», - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Также показатели превышают среднероссийские в Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской и других областях.

Наша справка: Гепатит A (также называемый болезнью Боткина) — острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Вирус хорошо передается по алиментарному пути, через зараженную пищу и воду, ежегодно вирусом инфицируются около 10 млн человек