Речь идет в том числе и о мобильных медицинских комплексах, которые с весны 2017 года курсировали по районам республики.

Ижевск. Удмуртия. Опыт Удмуртии в области выездных форм медпомощи могут начать тиражировать на всю Россию. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, речь идет в том числе и о мобильных медицинских комплексах, которые с весны 2017 года курсировали по районам республики.

Об этом рассказала руководитель федерального Минздрава Вероника Скворцова.

Отметим, что в настоящее время в Удмуртии действуют два передвижных диагностических комплекса, рассчитанные на осмотр и диагностику состояния здоровья детей и взрослых.

За один выезд осматривается 150-300 человек, пациенты с выявленными патологиями оперативно направляются на дообследование или лечение.

До конца года комплекс продолжит деятельность в населённых пунктах Можгинского, Алнашского, Кизнерского, Вавожского и Граховского районов в соответствии с графиком.