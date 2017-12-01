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      Готовимся к Новому году: как жителям Удмуртии похудеть к празднику?

      12:34, 01 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      12:34, 01 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      206
      0
      #спорт\n#здоровье\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#здоровое питание\n#питание
      Фото: Pexels
      206
      0

      Советы тренера тем, кто хочет избавить от лишних кило.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию пришла зима, пока, правда, только календарная. Но до Нового года остался месяц, а значит, самое время заняться приведением тела в форму.

      О том, как жителям Удмуртской Республики похудеть к Новому году, рассказала тренер спортивного центра «Fitness PRO» Анастасия Арасланова. По её словам, профессионалы выступают против быстрого похудения. Дело в том, что строгие диеты гораздо вреднее правильного питания и дисциплины. А на то, чтобы привыкнуть к новому рациону, требуется время.

      «Да, вы можете сесть на какую-то жёсткую диету, найденную на просторах интернета, и похудеть быстро, к сроку. Мучительно, с большим стрессом и ущербом для здоровья, зато быстро. Но ваш организм не глупый! Его не обманешь! Он понимает, что для нормальной жизнедеятельности ему необходим полный суточный набор нутриентов: и белки, и жиры, и углеводы. И в какой-то момент он просто заставит вас сорваться с жёстких ограничений питания, как бы стойко вы ни держались», - отмечает тренер.

      По словам Анастасии, быстрое похудение грозит таким же быстрым возвращением сброшенных кило.

      «Если уж начинать худеть, то с умом! И не к Новому Году, отпуску, лету, а в принципе! Без последствий для состояния здоровья, еженедельно нормально терять не более чем один килограмм», - считает Анастасия.

      Как же контролировать свое питание? Вот несколько главных правил:

      1. Переходите на здоровую полезную еду, постепенно исключайте пищевой мусор.

      2. Есть надо 4-6 раз в сутки (с учетом перекусов).

      3. Питание должно быть разнообразным и полноценным: в рационе должны присутствовать и белки, и жиры, и углеводы.

      4. Нужно сокращать размеры порций, есть до насыщения, но не переедать.

      5. Стоит отказаться от жареного, отдать предпочтение вареной, тушеной и печеной пище.

      6. Не голодайте! Перекусите овощным салатом, если чувствуете лёгкий голод.

      7. Пейте больше чистой воды. Можно заменить водой кофе и соки.

      8. Постарайтесь отказаться (или сократить до минимума) употребление алкоголя и сигарет.

      Вариант рациона для постепенного похудения:

      1. Завтрак:

      40 г хлебцев, 1 яйцо, 25 гр сыра, 1/2 стакана молока.

      2. Обед:

      200 гр гарнира на выбор: макароны (из твердых сортов пшеницы), любые крупы, картофель, бобовые и так далее, 100 гр куриного филе, индейки, нежирной свинины или говядины или рыбы, 20 гр сыра или 1 яйцо. Можно половину гарнира заменить нежирным супом.

      3. Ужин:

      100 гр творога 5%, салат из свежих овощей с орехами и растительным маслом (оливковым, льняным или кунжутным), 1 стакан кефира или ряженки.

      4. Перекусить можно овощами – свежими, тушеными или вареными, фруктами или фруктовым салатом с натуральным йогуртом без добавок и сахара, сухофрктами.

      Приемы пищи можно менять местами, разделять и соединять.

      «При этом не забывайте про тренировки (групповые или персональные). Если от них отказаться, то достаточно похудев, можно обнаружить обвислые мышцы и дряблую кожу. К тому же, они обеспечивают более быстрое жиросжигание и оздоровление всего организма. Для качественного результата достаточно 3-4 интенсивных тренировок в неделю плюс прогулки на свежем воздухе», - напоминает Анастасия.

      По её словам, силовые тренировки стоит чередовать со стретчингом, йогой и так далее. Еще одним важным условием похудения является здоровый сон.

      «Ставьте целью в похудении не время, а качество! В новогодние праздники так же следите за своим питанием, не стоит накидываться на еду, а впоследствии жалеть об этом. Любите себя и своё тело, не обижайте его, и оно будет вас радовать!» - уверена тренер СЦ «Fitness PRO».

      12:34, 01 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      206
      0
      #спорт\n#здоровье\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#здоровое питание\n#питание

       

       

       

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