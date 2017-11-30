Суд приостановил деятельность ФАПа Завьяловской больницы

Больницу закрыли на 90 суток.

Завьялово. Удмуртия. Суд приостановил деятельность фельдшерско-акушерского пункта в Лудорвае на 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

В ходе проверки ФАПа Завьяловской районной больницы специалисты выявили нарушения, которые могут привести к инфекционным заболеваниям. Кроме того, условия медпункта не обеспечивают безопасность проведения вакцинопрофилактики жителей.

В связи с грубыми нарушениями санитарных норм, Первомайский районный суд Ижевска приостановил деятельность больницы.