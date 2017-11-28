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      Удмуртия вновь отказала концессионеру, собиравшемуся открыть сеть медицинских лабораторий

      12:36, 28 ноября, 2017
      12:36, 28 ноября, 2017
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      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
      Фото: Pixabay
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      Предприятие уже трижды приходило в республику с собственным проектом.

      Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии в третий раз отказал концессионеру, собиравшемуся открыть в республике сеть диагностических лабораторий. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики Андрей Воздвиженский. По его словам, отрицательное заключение на предложенный проект было вынесено на прошлой неделе. Планирует ли потенциальный инвестор вновь выходить с планом соглашения, пока не известно.

      Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что республика отказала компании в августе и сентябре.

      «Мы внимательно изучили концессию. 12 августа был первый отказ. Почему? Потому что по условиям концессии предполагалось значительное сокращение штата. Мы не можем этого допустить. Они изменили условия – в сентябре мы снова отказали. Она снова нас не устроила. Мы отправили в Минздрав России документы и там получили подтверждение своей позиции. <…> Да, мы нуждаемся в замене и тяжелого, и лабораторного диагностического оборудования – износ более 90%, но мы не можем их сейчас оптимизировать – мы должны думать о людях. Мы будем продолжать искать варианты решения проблемы, но с учетом интересов граждан и сотрудников. Мы никого не собираемся сокращать», - сказал Бречалов во время аппаратного совещания в понедельник, 27 ноября.

      12:36, 28 ноября, 2017
      615
      0
      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

       

       

       

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