Специалисты не нашли вредных компонентов в воде в Сарапуле

Проверку провели после массового отравления жителей.

Сарапул. Удмуртия. Специалисты Роспотребнадзора и лаборатории Сарапульского водоканала не нашли вредных компонентов в воде в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба города.

Проверку организовали после массового отравления жителей. Напомним, 24 ноября сотрудники Сарапульского оборонного завода обратились к медикам с симптомами отравления. А 27 ноября, начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин сообщил, что также отравились 12 учеников лицея №18 в Сарапуле.

Как сообщил заместитель главы администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков, 23 человека сейчас проходят лечение амбулаторно, 3 взрослых госпитализированы в инфекционное отделение Сарапульской городской больницы.

Специалисты взяли биоматериал заболевших на исследование, результаты будут известны в течение недели.

Учеников с 1 по 6 класс лицея №18 пока решили перевести на дистанционное обучение.