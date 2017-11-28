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      Специалисты не нашли вредных компонентов в воде в Сарапуле

      12:14, 28 ноября, 2017
      12:14, 28 ноября, 2017
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      #Сарапул\n#Удмуртия\n#школа\n#отравление
      Фото: www.pexels.com
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      Проверку провели после массового отравления жителей.

      Сарапул. Удмуртия. Специалисты Роспотребнадзора и лаборатории Сарапульского водоканала не нашли вредных компонентов в воде в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба города.

      Проверку организовали после массового отравления жителей. Напомним, 24 ноября сотрудники Сарапульского оборонного завода обратились к медикам с симптомами отравления. А 27 ноября, начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин сообщил, что также отравились 12 учеников лицея №18 в Сарапуле.

      Как сообщил заместитель главы администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков, 23 человека сейчас проходят лечение амбулаторно, 3 взрослых госпитализированы в инфекционное отделение Сарапульской городской больницы.

      Специалисты взяли биоматериал заболевших на исследование, результаты будут известны в течение недели.

      Учеников с 1 по 6 класс лицея №18 пока решили перевести на дистанционное обучение.

      12:14, 28 ноября, 2017
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      #Сарапул\n#Удмуртия\n#школа\n#отравление

       

       

       

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