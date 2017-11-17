Об этом сообщили информагентству «Сусанин» в ведомстве.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии пока не принял решение о создании единой клинико-диагностической лаборатории. Об этом сообщили информагентству «Сусанин» в министерстве. Отметим, что ведомство должно определиться до конца ноября.

Ранее ИА «Удмуртия» со ссылкой на и.о. первого заместителя председателя кабмина республики Александра Свинина написало, что власти Удмуртии отказались от концессии по централизации клинических лабораторий. Хотя информация об объединении стала известна только осенью, вопрос решился ещё в августе. Зампред пояснил, что в соглашении не учитываются права сотрудников лабораторий, которые остаются не трудоустроенными после такого объединения.

Также напомним, что по мнению представителей ассоциации лабораторной медицины Удмуртской Республики, реализация проекта приведет к снижению качества исследований для населения и сокращению около 1000 специалистов.