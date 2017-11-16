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      Удмуртия получит 278 млн рублей на завершение строительства поликлиники в Ленинском районе Ижевска

      08:30, 16 ноября, 2017
      08:30, 16 ноября, 2017
      617
      0
      #медицина\n#образование\n#строительство\n#Ижевск\n#Глазов\n#финансы и деньги
      Фото: spetsstroy.ru
      617
      0

      Изначально ее планировали сдать еще в 2015 году.

      Ижевск. Удмуртия. В Ленинском район Ижевска достроят взрослую поликлинику. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, средства на завершение работ выделили из резервного фонда президента России.

      На окончание строительства поликлиники городской клинической больницы №4 направят 278 млн рублей. «Благодаря помощи федерального центра нам буквально за четыре месяца удалось «сдвинуть» проблему недостроев – объектов, строительство которых началось ещё в 2012 и 2013 годах. В то же время важность каждого из них для населения сложно переоценить. Например, поликлиника в Ленинском районе Ижевска, только что получившая гарантию на завершение строительства, будет обслуживать почти 40 тысяч человек», - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

      Как сообщали «Известия Удмуртской Республики», поликлинику должны были сдать еще в 2015 году. Однако тогда на завершение работ не нашлось средств. Летом 2017 года бывший премьер-министр Виктор Савельев обещал открыть медицинское учреждение до конца года.

      Отметим, что из резервного фонда также выделили более 27 млн рублей на реконструкцию здания Физико-математического лицея в Глазове (спортивный зал и мастерские).

      08:30, 16 ноября, 2017
      617
      0
      #медицина\n#образование\n#строительство\n#Ижевск\n#Глазов\n#финансы и деньги

       

       

       

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