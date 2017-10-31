Минздрав Удмуртии рассмотрит предложение о создании единой клинико-диагностической лаборатории

Пока решение не принято.

Ижевск. Удмуртия. Министерство здравоохранения Удмуртии рассмотрит инвестиционный проект по созданию единой лаборатории. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» и.о. министра Андрей Воздвиженский, в соответствии с законодательством ведомство обязано рассмотреть инициативу бизнеса, в данном случае – ООО «ЕДКЛ-Ижевск».

На это у Минздрава есть месяц и решение будет принято до конца ноября.

Ранее в Сети появилась информация о возможной централизации лабораторных исследований в рамках концессионного соглашения с ООО «Единая клинико-диагостическая лаборатория – Ижевск». По мнению представителей ассоциации лабораторной медицины Удмуртской Республики, реализация проекта приведет к снижению качества и доступности большой группы исследований для населения, а также сокращению порядка 1000 специалистов.