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      Медицинский кванториум предложили создать в Удмуртии

      08:30, 31 августа, 2017
      Яна Шамаева
      08:30, 31 августа, 2017
      Яна Шамаева
      106
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#Минздрав России
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      0

      Такую идею высказал Минздрав республики.

      Ижевск. Удмуртия. Медицинский кванториум предложили создать в Удмуртии. С такой идеей выступил и.о. министра здравоохранения республики Андрей Воздвиженский во время визита в регион главы Минздрава России Вероники Скворцовой.
      По его словам, сделать его можно на базе школ №30 и 56, которые находятся рядом с Ижевской медицинской академией. Предложение Воздвиженского поддержал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.
      "Мы обязательно сделаем это. У нас профессии будущего - это не только робототехника, инженерные специальности и IT. В медицинской сфере все меняется еще быстрее. И здесь я тоже считаю, и страна, и республика должны конкурировать. Кванториум - должен быть некой моделью движения, а какие там будут кванты, зависит от запроса региона. У нас, очевидно, запрос на то, чтобы был медицинский кванториум", - сказал Бречалов.
      Руководитель региона пояснил, что соответствующее предложение направит в Минздрав России.
      "Если поддержите, готов перед правительством проект презентовать", - сказал Бречалов министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.
      08:30, 31 августа, 2017
      Яна Шамаева
      106
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#Минздрав России

       

       

       

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