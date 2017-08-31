Такую идею высказал Минздрав республики.

Ижевск. Удмуртия. Медицинский кванториум предложили создать в Удмуртии. С такой идеей выступил и.о. министра здравоохранения республики Андрей Воздвиженский во время визита в регион главы Минздрава России Вероники Скворцовой.

По его словам, сделать его можно на базе школ №30 и 56, которые находятся рядом с Ижевской медицинской академией. Предложение Воздвиженского поддержал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

"Мы обязательно сделаем это. У нас профессии будущего - это не только робототехника, инженерные специальности и IT. В медицинской сфере все меняется еще быстрее. И здесь я тоже считаю, и страна, и республика должны конкурировать. Кванториум - должен быть некой моделью движения, а какие там будут кванты, зависит от запроса региона. У нас, очевидно, запрос на то, чтобы был медицинский кванториум", - сказал Бречалов.

Руководитель региона пояснил, что соответствующее предложение направит в Минздрав России.

"Если поддержите, готов перед правительством проект презентовать", - сказал Бречалов министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.