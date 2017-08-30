Зарплата врачей в Удмуртии к концу года вырастет до 46 тыс рублей

Об этом сообщила замминиcтра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.

Ижевск. Удмуртия. Зарплата врачей в Удмуртии к концу 2017 года вырастет до 46 тыс. рублей. Об этом в среду, 30 августа, сообщила заместители министра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.

«Майские указы выполняются, они четко контролируются. Повышение заработной платы медицинских работников в рамках указа Президента - с октября месяца. Мы сейчас держимся на уровне. Средняя зарплата врачей 36 тысяч, у младших медицинских работников- 18 тысяч. После октября будет повышение заработной платы. Там есть назначенные цифры. В среднем зарплата у врачей должна быть 46 тысяч по всем регионам», - сказала Гузнищева.

По данным Удмуртстата за январь-июнь 2017 года, средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское образование, составила 38,7 тыс. рублей, среднего медперсонала – 21,6 тыс. рублей, младшего медперсонала – 15,1 тыс. рублей.