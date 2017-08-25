Из них 221 объект уже имеет высокоскоростные линии связи.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 339 лечебных заведений подключат к высокоскоростному интернету к 2019 году, из них 221 объект уже имеет высокоскоростные линии связи. Об этом министру связи России Николаю Никифорову доложил руководитель агентства информатизации и связи Удмуртии Михаил Фоминов.

"В проект вошли 339 лечебных заведений. Тоже оптоволокно. Из них высокоскоростные линии уже имеют 221 объект, но более 80 объектов модифицируют до необходимой скорости интернета. 16 модернизацию прошли. Остальные модернизируют до конца этого года. В планах до конца года 59 линий сделать, и остальные до конца 2018 года (43 штуки) мы выполним", - сказал Фоминов.

В свою очередь министр Никифоров отметил, что такие темпы строительства линий как в Удмуртии "требуют слаженной работы, чтобы связисты не увязли в бумажной волоките".

"Здесь мы видим слаженную работу. Подключения уже пошли. Хочу сказать - Удмуртия один из первых регионов, где подключения таким темпом идут и разворачиваются", - сказал Никифоров.

По словам руководителя региона Александра Бречалова, проблема интернет-связи в районах входит в топ-3 проблем республики.

"Для нас это один из приоритетных проектов", - сказал Бречалов.