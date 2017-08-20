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      "Трогательный сад" появился в Ижевске

      16:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      16:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      125
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба администрации Ижевска
      125
      0

      Открыли его на территории Комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился "Трогательный сад". Открыли его на территории Комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района, сообщает пресс-служба администрации города.
      "Трогательный сад" - это место, которое развивает работу всех сенсорных систем человека - зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса; дает возможность познать окружающий мир детям и другим людям с ограниченными возможностями.
      "Своеобразная садовая терапия позволит детям услышать звук падающей воды, босиком пройтись по зелёному лугу или по модулям с разными природными материалами, потрогать листочки, понюхать их. Создание сенсорного сада поможет решить и проблему социальной изоляции таких детей. В саду они будут заниматься, общаться, ухаживать за растениями", - говорится в сообщении.
       

      16:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      125
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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