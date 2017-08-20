"Трогательный сад" появился в Ижевске

Открыли его на территории Комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился "Трогательный сад". Открыли его на территории Комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района, сообщает пресс-служба администрации города.

"Трогательный сад" - это место, которое развивает работу всех сенсорных систем человека - зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса; дает возможность познать окружающий мир детям и другим людям с ограниченными возможностями.

"Своеобразная садовая терапия позволит детям услышать звук падающей воды, босиком пройтись по зелёному лугу или по модулям с разными природными материалами, потрогать листочки, понюхать их. Создание сенсорного сада поможет решить и проблему социальной изоляции таких детей. В саду они будут заниматься, общаться, ухаживать за растениями", - говорится в сообщении.