Пострадавшего при взрыве в Абхазии жителя Ижевска перевезли в больницу Сочи

Его и еще трех пострадавших на реанимобиле перевезли из Сухумской республиканской больницы.

Сочи. Краснодарский край. Жителя Ижевска Георгия Матвеева, пострадавшего во время взрывов на складе боеприпасов в Абхазии, доставили в Сочи. Как сообщает kuban24.tv, его и трех женщин на реанимобиле перевезли из сухумской республиканской больницы в четвертую городскую больницу Сочи. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

Напомним, что из-за взрывов на военном складе боеприпасов в Абхазии 2 августа пострадали 60 человек, в том числе 34 россиянина.