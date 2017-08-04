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      Частная клиника будет обслуживать жителей Балезино по полисам ОМС

      10:52, 04 августа, 2017
      10:52, 04 августа, 2017
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      #медицина\n#Балезино\n#Удмуртия
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      Открыть клинику планируют в ноябре.

      Балезино. Удмуртия. Медобслуживанием жителей Балезино займется частная клиника. Как сообщает пресс-служба главы Удмуртской Республики, организация получила пятилетний кредит 15 млн рублей на строительство. Сдать объект планируют в ноябре.

      В клинике по полисам ОМС будет осуществляться диагностика и амбулаторное лечение по основным направлениям медицины. На постоянной основе будут работать терапевт, педиатр, в ежедневном режиме будет функционировать лаборатория.

      «Доступ к медицинским услугам - один из самых важных запросов жителей Балезино, которые они адресовали рабочей группе правительства Удмуртии, созданной по инициативе Александра Владимировича Бречалова. И сегодняшнее соглашение даст возможность более чем 8 000 жителей посёлка получать медицинские услуги в шаговой доступности. При этом модель государственно-частного партнёрства позволяет не тратить бюджетных средств и оставлять услуги бесплатными для граждан», - отметил советник врио главы Удмуртии по экономике Александр Свинин.

      10:52, 04 августа, 2017
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      #медицина\n#Балезино\n#Удмуртия

       

       

       

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