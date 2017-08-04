Частная клиника будет обслуживать жителей Балезино по полисам ОМС

Открыть клинику планируют в ноябре.

Балезино. Удмуртия. Медобслуживанием жителей Балезино займется частная клиника. Как сообщает пресс-служба главы Удмуртской Республики, организация получила пятилетний кредит 15 млн рублей на строительство. Сдать объект планируют в ноябре.

В клинике по полисам ОМС будет осуществляться диагностика и амбулаторное лечение по основным направлениям медицины. На постоянной основе будут работать терапевт, педиатр, в ежедневном режиме будет функционировать лаборатория.

«Доступ к медицинским услугам - один из самых важных запросов жителей Балезино, которые они адресовали рабочей группе правительства Удмуртии, созданной по инициативе Александра Владимировича Бречалова. И сегодняшнее соглашение даст возможность более чем 8 000 жителей посёлка получать медицинские услуги в шаговой доступности. При этом модель государственно-частного партнёрства позволяет не тратить бюджетных средств и оставлять услуги бесплатными для граждан», - отметил советник врио главы Удмуртии по экономике Александр Свинин.