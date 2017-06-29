Удмуртия вошла в топ-10 «водочных» регионов России

На душу населения приходится 4,2 литра алкогольного напитка за полгода.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в десятку регионов России, где больше всего пьют водку. Показатель на душу населения составил 4,2 литра за полгода, сообщает Life.ru со ссылкой на Центр изучения федерального и региональных рынков алкоголя.

Также в список вошли:

- Сахалинская область (5,9 литров);

- Чукотский автономный округ (5,2 литра);

- Республика Коми (4,8 литра);

- Магаданская область (4,6 литра);

- Карелия (4,6 литра);

- Архангельская область (4,2 литра);

- Вологодская область (4,2 литра);

- Еврейская автономная область (4,2 литра);

- Удмуртия (4,2 литра);

- Хабаровский край (4,1 литра).