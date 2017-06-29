Удмуртия стала лидером по росту заболеваемости гепатитом А

Показатель составил 7,4 на 100 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала «лидером» среди регионов России по росту заболеваемости острым гепатитом А. Показатель в январе-мае 2017 года составил 7,4 на 100 тыс. населения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Среднемноголетний показатель в регионе находится на уровне 1,8.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Удмуртии корреспонденту «Сусанина» сообщили, что сейчас в республике никаких вспышек нет.

«У нас сейчас все хорошо, я не скажу, что у нас какие-то проблемы есть. Ситуация под контролем. Вспышек нет как таковых. Это не вспышка, а подъем заболеваемости», - сказала пресс-секретарь регионального ведомства Софья Цыгвинцева.

По данным Роспотребнадзора, в среднем заболеваемость острым гепатитом А в январе-мае текущего года выросла в России в два раза и составила 3,22 на 100 тыс. населения против 1,63 в январе-мае 2016 года.

Кроме Удмуртии в «лидерах» оказались: Иркутская, Ивановская, Пензенская, Новосибирская, Костромская, Калужская, Самарская, Вологодская области, Пермский край, Санкт-Петербург и Мордовия.