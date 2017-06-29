  • $ 59.54 ↑
  • € 67.69 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия стала лидером по росту заболеваемости гепатитом А

      10:39, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      10:39, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      128
      0
      #здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР
      Фото: pixabay.com
      128
      0

      Показатель составил 7,4 на 100 тыс. человек.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала «лидером» среди регионов России по росту заболеваемости острым гепатитом А. Показатель в январе-мае 2017 года составил 7,4 на 100 тыс. населения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

      Среднемноголетний показатель в регионе находится на уровне 1,8.

      В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Удмуртии корреспонденту «Сусанина» сообщили, что сейчас в республике никаких вспышек нет.

      «У нас сейчас все хорошо, я не скажу, что у нас какие-то проблемы есть. Ситуация под контролем. Вспышек нет как таковых. Это не вспышка, а подъем заболеваемости», - сказала пресс-секретарь регионального ведомства Софья Цыгвинцева.

      По данным Роспотребнадзора, в среднем заболеваемость острым гепатитом А в январе-мае текущего года выросла в России в два раза и составила 3,22 на 100 тыс. населения против 1,63 в январе-мае 2016 года.

      Кроме Удмуртии в «лидерах» оказались: Иркутская, Ивановская, Пензенская, Новосибирская, Костромская, Калужская, Самарская, Вологодская области, Пермский край, Санкт-Петербург и Мордовия.

      10:39, 29 июня, 2017
      Яна Шамаева
      128
      0
      #здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      11177

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      10266
      08:00, 26 июня, 2017

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      8565
      09:53, 22 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      7515
      08:00, 27 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7472
      14:06, 25 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6422

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2571
      09:45, 26 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      1080
      09:24, 22 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      938
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      732
      15:28, 23 июня, 2017

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      15:54, 24 июня, 2017
      894

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      699
      19:09, 23 июня, 2017

      Британские ученые решили бороться с комарами при помощи грязных носков

      523
      16:54, 22 июня, 2017

      Мастино наполетано по кличке Марта признана самой уродливой собакой в мире

      513
      18:20, 24 июня, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      482
      18:57, 26 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: наказ Путина и дизайн «Весты»

      28 июня, 2017

      Таня Равилова рассказала в "Кофемолке" про русский язык и #ВРИО

      28 июня, 2017

      Удмуртия в минуту: портрет для Путина и застрявшие на колесе обозрения

      27 июня, 2017