Нестерильные инструменты обнаружили в стоматологии Глазова

Кабинет закрыли 25 дней.

Глазов. Удмуртия. В Глазове закрыли стоматологический кабинет ООО «Жемчужина». При проверке там нашли нестерильные инструменты, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

При лечении пациентов использовались нестерильные наконечники, а температура, установленная в паровом стерилизаторе, не обеспечивала должную обработку инструментов. Также организация не предоставила документы по техническому обслуживанию медоборудования.

Стоматологический кабинет пока закрыли на 25 дней, начиная с 16:00 17 апреля 2017 года.