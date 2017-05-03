  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Нестерильные инструменты обнаружили в стоматологии Глазова

      09:00, 03 мая, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 03 мая, 2017
      Яна Шамаева
      190
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      190
      0

      Кабинет закрыли 25 дней.

      Глазов. Удмуртия. В Глазове закрыли стоматологический кабинет ООО «Жемчужина». При проверке там нашли нестерильные инструменты, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

      При лечении пациентов использовались нестерильные наконечники, а температура, установленная в паровом стерилизаторе, не обеспечивала должную обработку инструментов. Также организация не предоставила документы по техническому обслуживанию медоборудования.

      Стоматологический кабинет пока закрыли на 25 дней, начиная с 16:00 17 апреля 2017 года.

      09:00, 03 мая, 2017
      Яна Шамаева
      190
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа