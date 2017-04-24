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      В Удмуртии растет количество отказов от прививок

      11:50, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      11:50, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      133
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#прививки
      Фото: pixabay.com
      133
      0

      Ежегодно в республике порядка 2 тыс. детей не имеют прививок против кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша, гепатита В, туберкулеза.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растет количество отказов от вакцинации. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике, ежегодно 1,5 - 2 тыс. детей не имеют прививок против кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша, гепатита В, туберкулеза.

      Особую обеспокоенность у специалистов вызывает восприимчивость к инфекциям у медработников, так как может приводить к распространению инфекции среди пациентов. В республике объемы иммунизации групп риска в рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям низкие, в частности против клещевого энцефалита, сибирской язвы, туляремии, вирусного гепатита А, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, менингококковой инфекции и других. 

      11:50, 24 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      133
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#прививки
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