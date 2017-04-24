В Удмуртии растет количество отказов от прививок

Ежегодно в республике порядка 2 тыс. детей не имеют прививок против кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша, гепатита В, туберкулеза.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растет количество отказов от вакцинации. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике, ежегодно 1,5 - 2 тыс. детей не имеют прививок против кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша, гепатита В, туберкулеза.

Особую обеспокоенность у специалистов вызывает восприимчивость к инфекциям у медработников, так как может приводить к распространению инфекции среди пациентов. В республике объемы иммунизации групп риска в рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям низкие, в частности против клещевого энцефалита, сибирской язвы, туляремии, вирусного гепатита А, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, менингококковой инфекции и других.