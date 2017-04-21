Трое взрослых и один ребенок уже пострадали от укусов клещей в Удмуртии

В одном случае подтвердился диагноз клещевого боррелиоза.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали первые факты присасывания клещей. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона, пострадали три взрослых и один ребенок.

Случаи произошли в Ижевске, Можге и Увинском районе. Ребенок был привит против клещевого энцефалита.

Специалисты уже исследовали трех клещей, диагноз клещевого боррелиоза подтвердился у одного мужчины. Все случаи заражения произошли за пределами населенных пунктов.