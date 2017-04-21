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      Трое взрослых и один ребенок уже пострадали от укусов клещей в Удмуртии

      10:02, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      10:02, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      262
      0
      #Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      262
      0

      В одном случае подтвердился диагноз клещевого боррелиоза.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали первые факты присасывания клещей. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона, пострадали три взрослых и один ребенок.

      Случаи произошли в Ижевске, Можге и Увинском районе. Ребенок был привит против клещевого энцефалита.

      Специалисты уже исследовали трех клещей, диагноз клещевого боррелиоза подтвердился у одного мужчины. Все случаи заражения произошли за пределами населенных пунктов.

      10:02, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      262
      0
      #Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия
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