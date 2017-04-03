  • $ 55.96 ↓
  • € 59.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На треть снизилось количество пьяных водителей в Удмуртии

      10:21, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:21, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      289
      0
      #Ижевск\n#пьянство\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#пьяные\n#пьяный водитель\n#автомобиль
      289
      0

      Об этом сообщил министр внутренних дел региона Александр Первухин.

      Ижевск. Удмуртия. Количество пьяных водителей на дорогах Удмуртии сократилось на треть. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти в понедельник, 3 апреля, заявил министр внутренних дел региона Александр Первухин.

      «Мы работаем над безопасностью, но пьяные водители попадаются постоянно, хотя их количество сократилось на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - сказал Первухин.

      Он также отметил, что ведомство постоянно работает над безопасностью на дорогах республики.

      10:21, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      289
      0
      #Ижевск\n#пьянство\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#пьяные\n#пьяный водитель\n#автомобиль
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа