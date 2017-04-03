На треть снизилось количество пьяных водителей в Удмуртии

Об этом сообщил министр внутренних дел региона Александр Первухин.

Ижевск. Удмуртия. Количество пьяных водителей на дорогах Удмуртии сократилось на треть. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти в понедельник, 3 апреля, заявил министр внутренних дел региона Александр Первухин.

«Мы работаем над безопасностью, но пьяные водители попадаются постоянно, хотя их количество сократилось на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - сказал Первухин.

Он также отметил, что ведомство постоянно работает над безопасностью на дорогах республики.