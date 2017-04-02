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      Удмуртия вошла в число регионов, рискующих «заразиться» африканской чумой свиней

      13:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      274
      0
      #Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#заболевание\n#Россельхознадзор
      Фото: pixabay.com
      274
      0

      В список попали еще 7 субъектов России.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число восьми регионов России, куда в 2017 году может быть занесена африканская чума свиней (АЧС). Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Николая Власова, также в список попали Мордовия, Марий Эл, Башкирия, Татарстан, Ульяновская, Костромская и Тверская области.

      В европейской части страны в текущем году ожидают до 300 вспышек АЧС.

      «Распространение болезни продолжается, по этому году ожидаем до 300 вспышек в европейской части страны», - сказал Власов.

      Он также добавил, что недавно первый случай африканской чумы свиней выявили в Иркутской области. По словам Власова, вся Сибирь находится по отношению к АЧС «в очень расслабленном состоянии».

      Замруководителя Россельхознадзора уточнил, что если в Иркутске не смогут эффективно справиться с АЧС, то вирус распространится на другие территории.

      «Дальше пойдет расползание не только по территории Сибири, но и Китай наградим этой заразой», - сказал Николай Власов.

      13:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      274
      0
      #Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#заболевание\n#Россельхознадзор
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