Удмуртия вошла в число регионов, рискующих «заразиться» африканской чумой свиней

В список попали еще 7 субъектов России.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число восьми регионов России, куда в 2017 году может быть занесена африканская чума свиней (АЧС). Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Николая Власова, также в список попали Мордовия, Марий Эл, Башкирия, Татарстан, Ульяновская, Костромская и Тверская области.

В европейской части страны в текущем году ожидают до 300 вспышек АЧС.

«Распространение болезни продолжается, по этому году ожидаем до 300 вспышек в европейской части страны», - сказал Власов.

Он также добавил, что недавно первый случай африканской чумы свиней выявили в Иркутской области. По словам Власова, вся Сибирь находится по отношению к АЧС «в очень расслабленном состоянии».

Замруководителя Россельхознадзора уточнил, что если в Иркутске не смогут эффективно справиться с АЧС, то вирус распространится на другие территории.

«Дальше пойдет расползание не только по территории Сибири, но и Китай наградим этой заразой», - сказал Николай Власов.