Верховный суд России разрешил больным туберкулезом в Удмуртии обследоваться в обычных больницах

До этого сторону Минздрава республики принял Верховный суд региона.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд России разрешил больным туберкулезом в Удмуртии обследоваться на томографе в обычных больницах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Определением Верховного суда Российской Федерации от 12.01.2017 года по делу №43-АПГ16-21 оставлено без изменения решение Верховного суда Удмуртской Республики от 26.08.2016 года, согласно которому первому заместителю прокурора Удмуртской Республики было отказано в удовлетворении административного искового заявления о признании недействительным приказа Министерства здравоохранения УР от 21.09.2010 года №462, как заявленного в разрез Конституции Российской Федерации, гарантирующей право на охрану здоровья и доступность оказания медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Ранее такое решение принял Верховный суд республики.

«В пятницу Верховный суд Удмуртии встал на нашу сторону по вопросу обследования больных туберкулезом на томографе в обычных больницах. Прокуратура пыталась опротестовать приказ министерства здравоохранения об организации обследования. Суд подтвердил нашу правоту. Комментировать решение пока не готов, так как документ лично не видел», - сказал корреспонденту «Сусанина» министр здравоохранения региона Алексей Чуршин.

Напомним, прокуратура Удмуртии решила оспорить в Верховном суде приказ Минздрава республики о направлении больных туберкулезом в обычные больницы.

«Причиной одной из проверок явился приказ регионального Минздрава. В нем закреплен порядок направления граждан на обследования методом компьютерной томографии в учреждения здравоохранения. Согласно ему, пациентов из спецбольниц (тубдиспансеров – прим. ред.) направляли в Республиканский клинико-диагностический центр (по 3-4 человека в неделю), а это противоречит российскому законодательству», - сказала прокурор Евгения Машковцева.