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      665 случаев заболевания туберкулезом зарегистрировали в Удмуртии в 2016 году

      13:16, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      13:16, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      45
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#заболевание
      Фото: meddoc.com.ua
      45
      0

      В Ижевске заболело 240 человек.

      Ижевск. Удмуртия. 665 человек заболели туберкулезов в 2016 году в Удмуртии. Как рассказала журналистам на пресс-конференции главный врач республиканского клинического туберкулезного диспансера Екатерина Тюлькина, это на 95 случаев меньше по сравнению с 2015 годом.

      «240 человек мы взяли на учет (в Ижевске – прим.ред) из них 3 ребенка и 2 подростка», - отметила Екатерина Тюлькина.

      Показатель заболеваемости составил 43,8 на 100 тыс. населения (в Ижевске – 37, 3 на 100 тыс. населения).

      В 2016 году отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 16%. Показатель составил 6,8 на 100 тыс. населения (2015 году – 8,1 на 100 тыс. населения). Также снизалась заболеваемость детей – 3,5 на 100 тыс. (2015 год – 6 человек). Среди подростков она составила 11 человек на 100 тыс., что в 1,4 раза ниже 2015 года.

      13:16, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      45
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#заболевание
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