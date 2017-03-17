665 случаев заболевания туберкулезом зарегистрировали в Удмуртии в 2016 году

В Ижевске заболело 240 человек.

Ижевск. Удмуртия. 665 человек заболели туберкулезов в 2016 году в Удмуртии. Как рассказала журналистам на пресс-конференции главный врач республиканского клинического туберкулезного диспансера Екатерина Тюлькина, это на 95 случаев меньше по сравнению с 2015 годом.

«240 человек мы взяли на учет (в Ижевске – прим.ред) из них 3 ребенка и 2 подростка», - отметила Екатерина Тюлькина.

Показатель заболеваемости составил 43,8 на 100 тыс. населения (в Ижевске – 37, 3 на 100 тыс. населения).

В 2016 году отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 16%. Показатель составил 6,8 на 100 тыс. населения (2015 году – 8,1 на 100 тыс. населения). Также снизалась заболеваемость детей – 3,5 на 100 тыс. (2015 год – 6 человек). Среди подростков она составила 11 человек на 100 тыс., что в 1,4 раза ниже 2015 года.