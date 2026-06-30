Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ведутся спасательные археологические раскопки в юго-западном углу бывшего Троицкого кладбища, что упирается в перекрёсток улиц Советской и Удмуртской. Исследования ведутся силами специалистов «Камско-Вятской археологической экспедиции» и студентов Института истории и социологии УдГУ. На раскопе также побывал корреспондент «Сусанина».

Раскопки идут на месте тротуара между улицей Советской и парковкой с южной стороны Троицкой церкви. Здесь планируется строительство пандуса, в связи с чем возникла необходимость в проведении земляных работ, которые достигали глубины захоронений старого Троицкого кладбища, закрытого ещё в 1929 году и являющегося ныне памятником археологии.



Источник фото: ИА «Сусанин»

«Участок, на котором мы работаем, скорее всего, относился к началу XX века. Об этом говорят характерные находки, например, посуда: стеклянные бутылочки и стаканы. Традиция их использования в погребальном обряде фиксируется в захоронениях этого узкого хронологического периода. Как и металлические кнопки, появившиеся в 1900-х годах и найденные в нескольких погребениях на этом участке. Также о датировке косвенно говорит тип обнаруженных гвоздей, которыми сколачивали гробы», — рассказала заведующая НИЦ «Камско-Вятская археологическая экспедиция» Светлана Перевозчикова.

Для более точной датировки на глубине нахождения могил были взяты образцы почвы, которые отдадут химикам-экспертам.



Источник фото: ИА «Сусанин»

На этом участке кладбища не зафиксировано многоуровневых захоронений. В основном погребения идут в один ярус, иногда в два.

Из особо интересных находок археологи выделили редкий вид захоронения — «гроб в гробе». Таким образом здесь был погребён ребёнок.



Источник фото: КВАЭ

Внешний небольшой гроб с тканевым крестом на крышке содержал в себе ещё один, с красивыми бронзовыми ручками и на ножках.



Источник фото: КВАЭ

Это третья подобная находка с начала археологических исследований Троицкого кладбища (с 2007 года), и пока точно неизвестно, по какой причине умершего хоронили в двух гробах.

Ещё из интересного — могила девушки с головным украшением в виде цепочки.

На данный момент археологи обнаружили порядка 70–80 захоронений.



Источник фото: ИА «Сусанин»

Отметим, что площадь старого кладбища составляла примерно 190 тысяч кв. м, и на сегодняшний день археологами исследовано порядка 5–6% территории некрополя и более 2 700 захоронений. Последний раз раскопки проводились в 2025 году на месте старых «касс Зенита». Тогда археологи наткнулись на братские могилы, которые раньше в ходе раскопок не встречались, а всего там было исследовано 44 погребения и 107 костяков.