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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Центральную аллею «Берёзовой рощи» обещают открыть к 1 сентября

11:12, 06 августа, 2026
Даниил Смирнов
Центральную аллею «Берёзовой рощи» обещают открыть к 1 сентября
11:12, 06 августа, 2026
Даниил Смирнов
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#обещания\n#парк\n#парки Ижевска
Источник фото: Администрация Ижевска
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Полностью завершить благоустройство парка — к середине ноября.

Ижевск. Удмуртия. Центральную аллею парка «Берёзовая роща» в Ижевске откроют к 1 сентября. Об этом сообщает администрация города.

Продолжаются работы на площади 9,2 га. Сейчас в парке ежедневно трудятся более 100 рабочих. Они обустраивают спортивные площадки, прогулочные зоны, павильоны, прокладывают коммуникации и занимаются озеленением.

По словам администрации, в парке также высадят более 600 деревьев и кустарников, а в зоне тихого отдыха появятся два декоративных ручья с системой циркуляции воды.

Полностью завершить благоустройство «Берёзовой рощи» планируют к середине ноября. К этому времени в парке создадут зоны для спорта, семейного отдыха и прогулок. Весной следующего года общественное пространство украсят цветущие тюльпаны.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Берёзовой роще» Ижевска может появиться ресторан. Сейчас администрация ищёт ресторатора. 

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11:12, 06 августа, 2026
Даниил Смирнов
79
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#обещания\n#парк\n#парки Ижевска