Ижевск. Удмуртия. Центральную аллею парка «Берёзовая роща» в Ижевске откроют к 1 сентября. Об этом сообщает администрация города.

Продолжаются работы на площади 9,2 га. Сейчас в парке ежедневно трудятся более 100 рабочих. Они обустраивают спортивные площадки, прогулочные зоны, павильоны, прокладывают коммуникации и занимаются озеленением.

По словам администрации, в парке также высадят более 600 деревьев и кустарников, а в зоне тихого отдыха появятся два декоративных ручья с системой циркуляции воды.

Полностью завершить благоустройство «Берёзовой рощи» планируют к середине ноября. К этому времени в парке создадут зоны для спорта, семейного отдыха и прогулок. Весной следующего года общественное пространство украсят цветущие тюльпаны.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Берёзовой роще» Ижевска может появиться ресторан. Сейчас администрация ищёт ресторатора.