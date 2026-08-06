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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Вандалы прожгли покрытие рампы Спортшколы олимпийского резерва по велосипедному спорту в Ижевске

09:50, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Вандалы прожгли покрытие рампы Спортшколы олимпийского резерва по велосипедному спорту в Ижевске
09:50, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
115
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#вандализм\n#спортплощадки
Источник фото: Дмитрий Наговицын
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Школа заменит фанерные листы по мере возможности.

Ижевск. Удмуртия. Неизвестные испортили покрытие рампы велодрома на пересечении улиц Зелёной и Олега Кошевого в Ижевске. Об этом в группе Минспорта Удмуртии рассказал Дмитрий Н. 

Вандалы что-то жгли и в нескольких местах рампы оставили после себя чёрные пятна. Верхний слой покрытия оказался прожжен до деревянного основания. 

Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии ответило, что данный велодром принадлежит Спортивной школе олимпийского резерва по велосипедному спорту. Поэтому спортшкола по мере возможности должна заменить повреждённые фанерные листы. 

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09:50, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вандализм\n#спортплощадки