Ижевск. Удмуртия. Неизвестные испортили покрытие рампы велодрома на пересечении улиц Зелёной и Олега Кошевого в Ижевске. Об этом в группе Минспорта Удмуртии рассказал Дмитрий Н.

Вандалы что-то жгли и в нескольких местах рампы оставили после себя чёрные пятна. Верхний слой покрытия оказался прожжен до деревянного основания.

Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии ответило, что данный велодром принадлежит Спортивной школе олимпийского резерва по велосипедному спорту. Поэтому спортшкола по мере возможности должна заменить повреждённые фанерные листы.