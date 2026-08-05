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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Фуд-корт в ТРЦ «Талисман» Ижевска проверили на наличие фактов нелегальной занятости

15:40, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Фуд-корт в ТРЦ «Талисман» Ижевска проверили на наличие фактов нелегальной занятости
15:40, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
45
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ТЦ «Талисман»\n#проверки
Источник фото: администрация Ижевска
45
0

За полгода нарушения трудового законодательства нашли на 52 предприятиях общепита города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске провели информационно-разъяснительные визиты в заведения фуд-корта в ТРЦ «Талисман». За первое полугодие 2026 года подобные мероприятия состоялись на 144 предприятиях общественного питания, сообщает администрация Ижевска.

В ходе работы специалисты обнаружили нарушения трудового законодательства в 52 точках. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям выдали рекомендации оформить трудовые отношения с сотрудниками в течение трёх рабочих дней.

По данным администрации города, после вынесенных рекомендаций 48 предприятий общественного питания оформили трудовые договоры со 128 сотрудниками.

 

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15:40, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
45
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ТЦ «Талисман»\n#проверки