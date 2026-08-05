Ижевск. Удмуртия. В Ижевске провели информационно-разъяснительные визиты в заведения фуд-корта в ТРЦ «Талисман». За первое полугодие 2026 года подобные мероприятия состоялись на 144 предприятиях общественного питания, сообщает администрация Ижевска.

В ходе работы специалисты обнаружили нарушения трудового законодательства в 52 точках. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям выдали рекомендации оформить трудовые отношения с сотрудниками в течение трёх рабочих дней.

По данным администрации города, после вынесенных рекомендаций 48 предприятий общественного питания оформили трудовые договоры со 128 сотрудниками.