Среди них Оркестровая, Скрипичная, Джазовая и другие.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске присвоены «музыкальные» названия семи новым улицам и пяти проездам. Постановление за подписью Дмитрия Чистякова опубликовано на сайте администрации города.
Вновь образуемые улицы и проезды создаются юго-восточнее улицы Александра Вертинского в Октябрьском районе города. Среди них:
- улица Оркестровая;
- улица Мелодичная;
- улица Композиторов;
- улица Скрипичная;
- улица Музыкальная;
- улица Джазовая;
- улица Симфоническая.
А также пять проездов:
- проезд 1-й Музыкальный;
- проезд 2-й Музыкальный;
- проезд 3-й Музыкальный;
- проезд 1-й Джазовый;
- проезд 2-й Джазовый.
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