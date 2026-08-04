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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Семь новых улиц и пять проездов в Ижевске получили «музыкальные» названия

17:46, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Семь новых улиц и пять проездов в Ижевске получили «музыкальные» названия
17:46, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
7
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#улицы\n#название улиц
Источник фото: администрация Ижевска
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Среди них Оркестровая, Скрипичная, Джазовая и другие.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске присвоены «музыкальные» названия семи новым улицам и пяти проездам. Постановление за подписью Дмитрия Чистякова опубликовано на сайте администрации города.

Вновь образуемые улицы и проезды создаются юго-восточнее улицы Александра Вертинского в Октябрьском районе города. Среди них:

- улица Оркестровая;

- улица Мелодичная;

- улица Композиторов;

- улица Скрипичная;

- улица Музыкальная;

- улица Джазовая; 

- улица Симфоническая.

А также пять проездов: 

- проезд 1-й Музыкальный;

- проезд 2-й Музыкальный;

- проезд 3-й Музыкальный;

- проезд 1-й Джазовый;

- проезд 2-й Джазовый.

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17:46, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
7
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#улицы\n#название улиц