Ижевск. Удмуртия. В Ижевске присвоены «музыкальные» названия семи новым улицам и пяти проездам. Постановление за подписью Дмитрия Чистякова опубликовано на сайте администрации города.

Вновь образуемые улицы и проезды создаются юго-восточнее улицы Александра Вертинского в Октябрьском районе города. Среди них:

- улица Оркестровая;

- улица Мелодичная;

- улица Композиторов;

- улица Скрипичная;

- улица Музыкальная;

- улица Джазовая;

- улица Симфоническая.

А также пять проездов:

- проезд 1-й Музыкальный;

- проезд 2-й Музыкальный;

- проезд 3-й Музыкальный;

- проезд 1-й Джазовый;

- проезд 2-й Джазовый.