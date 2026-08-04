Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска пообещали повторно запросить в Госавтоинспекции возможность оборудования пешеходного перехода через улицу Майскую — у строящегося сквера, который создается в память о погибших во время стрельбы в школе №88. Вопрос поднял местный житель в комментариях к посту и.о. главы Удмуртии Ольги Абрамовой.

Горожанин обратил внимание, что после ликвидации перехода жителям близлежащих домов, чтобы попасть в сквер со стороны переулка Северный, приходится либо перебегать проезжую часть в неположенном месте, либо делать крюк до регулируемого перехода на улицах Щорса или Пушкинской. Особенно сложно, по его словам, приходится пожилым людям, детям и маломобильным горожанам.

В ответе администрация Ижевска прояснила, что пешеходный переход был ликвидирован по требованию Госавтоинспекции, так как участок признали очагом аварийности. Сейчас, как сообщили в муниципалитете, повторно направлены запросы в ГАИ для уточнения возможности восстановления перехода. Однако пока возвращение объекта не запланировано.

Напомним, сквер на Майской начали благоустраивать в апреле 2026 года. Завершить работы подрядная организация «Престиж» планирует до конца октября.