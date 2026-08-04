Также на двух улицах города отремонтировали старые остановки.
Можга. Удмуртия. В Можге заменили шесть остановочных павильонов. Об этом сообщает администрация города.
Чтобы горожанам было удобнее ждать общественный транспорт при любых погодных условиях, в городе не только ремонтируют старые остановки, но и полностью меняют павильоны. В 2025 году такие работы провели на улицах Фалалеева и Дзержинского.
В 2026 году ремонт провели на остановках по улицам Можгинской и Железнодорожной. Также установлено два новых остановочных павильона на улице Наговицына и четыре — на улице Можгинской.
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