Можга. Удмуртия. В Можге заменили шесть остановочных павильонов. Об этом сообщает администрация города.

Чтобы горожанам было удобнее ждать общественный транспорт при любых погодных условиях, в городе не только ремонтируют старые остановки, но и полностью меняют павильоны. В 2025 году такие работы провели на улицах Фалалеева и Дзержинского.

В 2026 году ремонт провели на остановках по улицам Можгинской и Железнодорожной. Также установлено два новых остановочных павильона на улице Наговицына и четыре — на улице Можгинской.