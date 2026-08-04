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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Шесть остановочных павильонов обновили в Можге

17:40, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Шесть остановочных павильонов обновили в Можге
17:40, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#остановки\n#ремонт\n#обновления
Источник фото: администрация Можги
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Также на двух улицах города отремонтировали старые остановки.

Можга. Удмуртия. В Можге заменили шесть остановочных павильонов. Об этом сообщает администрация города.

Чтобы горожанам было удобнее ждать общественный транспорт при любых погодных условиях, в городе не только ремонтируют старые остановки, но и полностью меняют павильоны. В 2025 году такие работы провели на улицах Фалалеева и Дзержинского.

В 2026 году ремонт провели на остановках по улицам Можгинской и Железнодорожной. Также установлено два новых остановочных павильона на улице Наговицына и четыре — на улице Можгинской. 

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17:40, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Можга\n#Удмуртия\n#остановки\n#ремонт\n#обновления